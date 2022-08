Así puedes ubicar cajeros automáticos más cercanos a ti con Google Maps

¿Se acabó tu efectivo? consigue el cajero automático más cercano a ti con la ayuda de Google Maps.

Hoy en día, las plataformas digitales nos ayudan en gran medida para ubicar varios sitios y entre ellos cajeros automáticos cuando no contamos con efectivo. Una buena opción es recurrir a Google Maps para encontrar de forma más eficiente.

Google Maps es una de las plataformas de mapas digitales más usadas en el mundo para encontrar sitios de nuestro interés cerca del área donde estamos. Basta con abrir la herramienta en el navegador predeterminado de nuestra computadora o móvil, dar clic en el buscador e ingresar el término “cajeros automáticos“.

Al darle buscar, elige “cerca” y Google Maps te lanzará resultados marcados de cajeros automáticos en el mapa con pines de color rojo, los cuales simbolizan y destacan los resultados principales. Los pines de color púrpura identifican anuncios de lugares de interés cercanos. Es importante que pongas la palabra “cerca” cuando hagas la búsqueda, ya que así se arrojará los cajeros automáticos que se hallen cerca de tu ubicación.

Si usas tu teléfono celular, podrás buscar lugares cercanos, empresas, bares populares, estaciones de servicio y cajeros automáticos. Además, Google Maps te pondrá los horarios de atención, números telefónicos de los establecimientos, las calificaciones y fotos compartidas por los usuarios.

