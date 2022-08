Amber Heard recibe oferta para filmar película porno

La actriz habría recibido una oferta de US $9 millones para protagonizar el filme 'Alto voltaje'.

Desde que se celebró el llamado Juicio del Año entre Amber Heard y Johnny Depp ha llovido mucho en el jardín de ambos. A grandes rasgos, aunque hay diversos elementos intermedios y alguno que otro proceso legal entre los actores que no causó tanto ruido, se solventó con un pago de US $10 millones a favor del histrión.

Amber, quien perdió el juicio, deberá compensar económicamente a Depp tras las conclusiones adoptadas por el jurado. En vista de la situación, parece que Zen Models ha querido aprovechar todo esto para hacer una proposición que, en otras circunstancias, tal vez nunca habrían formulado. Así pues, y al parecer, habrían contactado con la agente de Heard para ofrecerle filmar una película pornográfica. Según ha señalado el portal de noticias australiano Pop Topic, la actriz habría recibido una oferta de US $9 millones para protagonizar el filme ‘Alto voltaje’.

“Hemos estado en contacto con un grupo de productoras de películas para adultos que están interesadas en ofrecerle a la señora Heard un contrato para actuar en una producción de video de entretenimiento para adultos. El clip será creado para empoderar a Amber y a su sexualidad”, explicó la presidenta de la agencia, Verónica Madarian.

Asimismo, también expresó que quieren “ofrecerle a Amber Heard una posible solución a algunos de sus problemas mientras buscan nuevas caras en el cine para adultos”. Estas palabras hacen referencia al pago que debe realizar la actriz en favor de Depp.

Por el momento, Amber no se ha pronunciado al respecto, aunque es posible que no diga nada sobre el tema, sea cual sea su contestación. Eso sí, no parece que su respuesta vaya a ser afirmativa.

