VIDEO. Niña de 2 años cae de un quinto piso y hombre logra atraparla

La menor, que fue atrapada por un hombre que pasaba por la calle, sufrió algunas lesiones y continúa internada.

Publicidad

Durante los últimos días, el video de una niña de dos años que cayó desde un quinto piso en China es foco de la atención a nivel mundial. En las imágenes se ve que la menor, por fortuna, fue atrapada por un hombre que se encontraba en la calle de la vivienda, y logró salvarla.

Tal como informó The South Morning China, quien salvó a la bebé de lo que pudo ser una tragedia fue Shen Dong, un empleado de un barco cercano a la zona del incidente, que tiene 31 años. El hombre se encontraba estacionando su auto en Tongxiang, cuando vio a la niña colgando de una ventana.

En ese momento, lo primero que hizo fue llamar a la policía, para que pudiera rescatar a la menor, pero la situación cambió rápidamente, cuando la pequeña cayó de la ventana hasta la terraza de una vivienda. Luego de eso, la niña se acercó al borde del techo, y cayó al vacío. Afortunadamente, Dong dejó su celular y corrió hacia el lugar en donde estaba por caer, y la salvó.

El “héroe” se pronunció

Luego del hecho, en declaraciones para el medio local Qianjiang Evening News, dijo: “Para ser honesto, no puedo recordar los detalles. No recuerdo si me dolieron los brazos o algo. Fue solo un instinto acercarme a ella”, y agregó: “Tuve suerte de llegar a tiempo. De lo contrario, me sentiría absolutamente horrible”.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Lijian Zhao Zhao Lijian twitteó: “Tenemos un héroe entre nosotros”. Además, poco después de que se evitara la tragedia, el hombre y la pequeña, que tiene el mismo nombre que su hija, fueron llevados a urgencias del hospital más cercano.

Hasta el momento, de acuerdo a lo informado por medios locales, se conoce que la menor sufrió lesiones en las piernas y en los pulmones, producto de la caída, y continúa hospitalizada, pero se encuentra estable. Por otro lado, aún se desconocen las causas por las que la bebé llegó al borde de la ventana de aquella vivienda, y las autoridades intentan esclarecer si estaba sola, o junto a algún adulto.

(Visited 92 times, 92 visits today)

Publicidad