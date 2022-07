VIDEOS. Olas gigantescas arrasan con una boda en Hawaii

Uno de los videos más llamativos sobre las olas gigantes está grabado en Keauhou-Kona, en la isla grande de Hawaii, en el que se ve a las olas pasando por encima de casas que están en primera línea de mar.

Una boda que se celebró en Hawaii fue interrumpida por una serie de olas gigantes que arrasaron con los preparativos del día más feliz de la vida de una pareja.

Los novios estaban consumando su matrimonio en las costas del sur de la Isla Grande, Hawaii, cuando un inesperado cambio en el clima provocó olas gigantes de hasta seis metros que irrumpieron en la boda, llevándose consigo las mesas, sillas y demás objetos de la fiesta.

El video de la boda en Hawaii se viralizó rápidamente, aunque no fueron los únicos estragos que dejaron estas olas, ya que también provocaron daños en cientos de comercios y viviendas. El Servicio Meteorológico Nacional calificó el oleaje como un evento “histórico” debido a su intensidad, magnitud y desastres causados.

