Difunden foto de hombre que se autocomplació sexualmente en un bus

El sospechoso observó de reojo a la pasajera que iba en el mismo asiento y pese a ello prosiguió en el inmoral acto.

La fotografía del rostro de un sujeto se hizo viral en redes sociales tras ser denunciado por una usuaria del transporte público de Nueva York, quien aseguró que el hombre se masturbó frente de ella.

La mujer presentó una denuncia en el Precinto 60, el cual investiga el caso, al tiempo que dio a conocer la fotografía del sospechoso. El hecho ocurrió el 25 de junio alrededor de la 13:00 horas. en Ocean Pkwy y Shore Pkwy, en Brooklyn, según un reporte de la Policía compartido en Twitter.

WANTED PUBLIC LEWDNESS: On 6/25/22 @ 1:00 PM inside an MTA bus on Ocean Pkwy & Shore Pkwy, an unidentified male was masturbating in front of a female victim @NYPD60PCT. Any info call us at 800-577-TIPS or anonymously post a tip on our website https://t.co/TRPPY5zHV2 pic.twitter.com/3uAorOSVZw

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 27, 2022