Capturan a mujer por estafa; denuncias se hicieron virales

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que una mujer acusada de rebeldía y estafa propia fue detenida en un centro comercial ubicado en la calzada Raúl Aguilar Batres, zona 12 de la ciudad.

Según se indica, existen varias denuncias en su contra, muchas de las cuales fueron viralizadas con tal de alertar a posibles futuras víctimas.

La mujer, que fue identificada a través del MI-3, responde al nombre de Paola Leonor Quiñónez Dávila, de 38 años de edad, y fue capturada por agentes de la División de Información Policial (DIP) y de la Comisaría 14 durante una operación coordinada.

Según la investigación, esta persona es acusada en las redes sociales de estafar a otras personas, versión que ya está siendo analizada, indicó la institución.

Varias personas no tuvieron más remedio que recurrir a las redes sociales para exponer los actos realizados por la persona ahora detenida.

Una de ellas denunció desde el año 2017 en Twitter que tanto Quiñónez Dávila como su mamá, Ana Leonor Dávila Jiménez, le debían una fuerte suma de dinero.

En su publicación compartió una boleta de depósito bancario a nombre de Dávila Jiménez. “Todo suma aproximadamente 25 mil”, indicó la denunciante.

Podrian ayudarme de nuevo!! Necesito localizar urgentemente a @SoloLaPao Paola Quiñonez y a su señora madre Leonor Davila, ambas me deben una fuerte suma de dinero y hoy en dia no me pagan. Al parecer no soy la unica estafada!! Rt mil @bohemiasub @PlatitaSantizo pic.twitter.com/2OR8zYaxwu

— Gabriela (@lacanches) November 13, 2017