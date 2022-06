VIDEO. La furiosa reacción de Michael Jordan cuando un niño le pidió una foto

“Baja esa mi…”; el desplante de Jordan con dos niños quedó captado en video y se hizo viral.

Publicidad

No hay duda de que los amantes del basquetbol tienen en la persona de Michael Jordan a un auténtico ídolo, por todo lo que hizo en su época como jugador con los Chicago Bulls. Por ello, encontrarlo en cualquier circunstancia significa una gran emoción para los aficionados.

Sin embargo, unos niños, fanáticos de Jordan, quienes tuvieron la oportunidad de encontrarselo, no lo agarraron en su mejor momento, debido a que le pidieron tomarse una foto con él, pero su respuesta no fue la esperada y causó gran indignación en las redes sociales.

¿Cómo fue el momento entre Jordan y los niños?

Resulta que un par de niños se encontraban en un estacionamiento, en espera de encontrarse con la estrella de los Charlotte Hornets, LaMelo Ball, pero para su sorpresa se terminaron topando con el dueño del equipo, Michael Jordan. Los pequeños, por fortuna estaban filmando con su celular el momento, por lo que se escucha decir a uno de ellos “ese no es LaMelo, ¡pero es Michael Jordan!”; tal situación provocó que ambos niños comenzaran a solicitar al ex de la Bulls tomarse una foto, pero su respuesta no solo fue negativa, sino que estuvo rayando hasta lo grosero.

“¡Michael Jordan! ¿Puedo hacerte una foto?”, suplica uno de los menores, al tiempo que Jordan les pide con un gestos que retrocedan para salir del lugar en su lujoso auto y remata diciéndoles: “no, baja esa mie…”, haciendo referencia a que no lo grabaran.

They wanted to see LaMelo but caught Michael Jordan instead 😅 (via steve4pf_/IG, mic4pf/IG) pic.twitter.com/jMCjs4p55u — Bleacher Report (@BleacherReport) June 22, 2022

Las reacciones

El video que grabaron los niños no tardó en hacerse viral en las redes sociales, por lo que algunos usuarios no daban crédito a la reacción de Michael Jordan, máxime a que se trataban de dos pequeños que solo tenían la ilusión de retratarse con él.

“Pudiste haber hecho algo tan pequeño y tener un gran impacto en esos niños” o “esta es la razón por la que Kobe siempre será mejor que Jordan, en mi opinión, este niño lleva puestos sus zapatos y ni siquiera puede tomarse una foto con ellos o firmar algo”, fueron algunos comentarios que se pudieron leer en las redes.

(Visited 22 times, 22 visits today)

Publicidad