Espirales azules aparecen en el cielo; expertos explican qué son

Ante la creencia de que se trataba de ovnis, expertos explican de qué se trata.

La noche del domingo 20 de junio, el cielo nocturno de Nueva Zelanda se vio adornado por la presencia de un inusual espectáculo de espirales azules que se movían lentamente en forma de nebulosa. Ante la creencia de que se trataba de ovnis, expertos explican de qué se trata y por qué Space X, propiedad de Elon Musk, tuvo que ver.

El alcance de las espirales azules en el cielo de Nueva Zelanda llegó a tal grado que las redes sociales se llenaron de imágenes al respecto, preguntándose de qué se trataba dicho fenómeno, e incluso se llegó a especular sobre la existencia de ovnis, aprovechando que hasta la NASA ya investiga su existencia.

Hey space twitter, rocket twitter and all other spitters.

These photos were taken from Motueka and Queenstown gardens tonight at 7:30pm – do we have another space agency in NZ apart from Rocket Lab? Cc: @nzspacegovt @RocketLab @DJSnM pic.twitter.com/Yl7vWCgETM

— _d.menz 📸 (he/they) (@DigDougDigDig) June 19, 2022