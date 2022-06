Tras la llegada de su novio, al salir del aeropuerto, él no la reconoció por este motivo.

Una mujer en TikTok identificada como @iris.mochilove publicó un video en el cual se observa que fue al aeropuerto de Guadalajara, en México, para recibir a su novio que conoció en redes sociales. Tras la llegada de su cibernovio, al salir del aeropuerto, él no la reconoció.

En el video, tiene más de 13 millones de vistas, se puede ver la forma en que la joven lo espera con globos. La mujer con ansias intentaba ver a su novio de origen italo-argentino, pero él novio no lograba verla.

“Cuando vas con globos al aeropuerto por tu amorcito virtual, pasa frente a ti y no te ve. Cuando Fede pasó frente a mí, no me vio y yo con el cubrebocas no lo distinguía, pero antes de que él llegara, yo le di mi teléfono a unas muchachas de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos”, escribió la mujer sobre su video.