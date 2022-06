Descubren a hombre de 60 años cuando grababa a sus compañeras bajo la mesa

Una de sus compañeras encontró el teléfono con la cámara apuntando a su falda grabando activamente.

Un hombre identificado como Rafael Martínez, de 60 años, fue acusado de grabar videos de sus compañeras de trabajo en entornos privados sin su consentimiento. El martes, 7 de junio de 2022, estuvo en la corte, en donde su abogado presentó su declaración de no culpabilidad ante un juez del condado de Broward, en Florida, Estados Unidos.

Martínez es un antiguo ingeniero, que laboró para el medio de comunicación línea 10, acusado de voyeurismo en video y uso ilegal de un dispositivo de comunicación. Se le acusa de grabar a empleadas en entornos privados sin su consentimiento, lo que se conoce como upskirting.

El ingeniero fue despedido en enero luego de que las acusaciones salieran a la luz. Había trabajado en la emisora durante más de 20 años. A Martínez se le acusa de colocar su teléfono móvil de la empresa debajo de la mesa del presentador de Local 10 y de otros estudios de noticias para captar fotos y vídeos inapropiados e ilegales.

En las grabaciones se identificaron tres empleadas diferentes. Una de sus compañeras encontró el teléfono con la cámara apuntando a su falda grabando activamente. Tras descubrirlo presentó una denuncia y una revisión del sistema de cámaras interno de Local 10 muestra que Martínez colocó su teléfono móvil en al menos uno de los estudios de noticias.

El teléfono móvil de la empresa de Martínez está ahora en manos de la Oficina del Sheriff de Broward. En ese celular hay varios vídeos desde debajo de la mesa del presentador en el estudio principal, desde la sala de control y desde un estudio de noticias que llaman “la torre”, una plataforma elevada que se utiliza para las noticias de última hora, las actualizaciones de las noticias y para presentar otras historias.

El presidente y director general de Local 10, Bert Medina, hizo una declaración en enero diciendo: “Salimos con esta historia porque si cubrimos las noticias todos los días, tenemos que ser transparentes cuando ocurre en nuestro edificio. Y a los espectadores les prometemos que seremos completamente transparentes a medida que se desarrolle esta historia”.

CRIME ALERT: Longtime WPLG engineer under criminal investigation, accused of recording co-workers in private settings without their consent https://t.co/uPGWgIa1p8

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) January 24, 2022