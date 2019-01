Tomarle fotos a las mujeres bajo la falda ahora es un delito en el Reino Unido

El Parlamento británico adoptó un proyecto de ley destinado a castigar con dos años de cárcel a quien tome fotografías bajo la falda de las mujeres.

El proyecto fue introducido a raíz de una campaña lanzada por Gina Martin, una mujer de 27 años que fue víctima de esta práctica, denominada “upskirting” en inglés.

Después de que dos hombre tomasen una foto bajo su falda en un festival en Londres en 2017, que después compartieron desde sus teléfonos móviles, Martin intentó involucrar a la policía pero esta no tomó ninguna acción, ya que no existía un delito tipificado para castigar a los autores.

“Estoy encantada”, reaccionó la joven en Twitter.

“¡Hemos cambiado la ley! Siempre pensé que la política era hermética pero con la ayuda y la voluntad necesarias, se puede lograr”.

We fought the law and… WE WON.

Upskirting will be a sexual offence.

💥💥💥💥💥💥 pic.twitter.com/dulj6Xp6qR

— Gina Martin (@ginamartin_uk) January 16, 2019