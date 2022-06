Video: hombre avienta violentamente a mujer de 52 años a las vías del tren

El responsable de aventar a la mujer de a las vías del Metro en Nueva York ya fue detenido. imágenes fuertes:

En la ciudad de Nueva York, Estados Unidos (EE.UU.), un hombre aventó violentamente a una mujer a las vías del Metro de la estación Avenida Jackson, hecho que quedó grabado por cámaras de seguridad y cuyo video fue difundido por la policía para dar con el responsable.

En redes sociales circula un video que muestra cómo un hombre, vestido con playera blanca, pantalón color café y una mochila roja, avienta de forma violenta a la mujer de 52 años a las vías del tren.

Sobre el andén, el hombre se encontraba unos pasos atrás de la mujer y, sin mediar palabra, la abrazó por la espalda y aventó hacia las vías de la estación Westchester, de la Avenida Jackson. La víctima iba cargando unas bolsas y no tuvo oportunidad de defenderse. A continuación te mostramos la grabación:

🚨WANTED for ASSAULT: Do you know this guy? On 6/5/22 at approx. 4:40 PM, at the Westchester Ave/Jackson Ave subway station in the Bronx, the suspect pushed a 52-year-old female onto the southbound tracks. Any info? DM @NYPDTips, or anonymously call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/PodSc33vnG

— NYPD NEWS (@NYPDnews) June 7, 2022