Christian Nodal aprovecha entrevista para enviar fuerte mensaje a Belinda

Nodal asegura que es víctima de una “campaña negra.

El cantante Christian Nodal recientemente se encargó de manifestar que aquello que hizo hace algunas semanas en su cuenta en Twitter al revelar parte de una presunta conversación con la española, Belinda, lo habría hecho para restarle peso a lo que él ha visto como “una campaña negra” que estaría dirigida en su contra.

“La cuestión va de que yo soy una persona muy real. No se trata de ser hombre o mujer, se trata de seres humanos. Hay almas buenas y almas malas. Tener 20 años de carrera no son en vano porque saben cómo hacer cosas malas, cómo hacer cosas buenas”, reveló el mexicano en una entrevista en la que se refiere a Belinda.

Nodal también expresó que tranquilamente una persona pudiera estar trabajando en perjudicar la carrera de terceros sin tener que estar ofreciendo ruedas de prensa a los medios de comunicación.

“Yo puedo no salir a dar entrevistas, pero puedo estar haciendo cosas para jod** la carrera de otras personas con campañas negras. Yo he visto esas cosas y por eso es mi coraje”, agregó el cantante de 23 años.

También explicó que muchas personas no lo entienden, todo esto vendría porque hace algunas semanas reveló unas capturas donde aparentemente su exprometida le estaría pidiendo dinero tanto para arreglarse sus dientes y también para darle a sus padres.

“La gente no entiende que yo expongo porque soy real y soy directo. El hecho de que otras personas no lo hagan, que se andan por las ramas, no quita que estén haciendo daño. Esa es la cuestión”, expresó el intérprete de ‘Botella tras botella’.