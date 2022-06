Estas son las películas y series que llegan a Netflix, Disney+ y Prime Video en junio

Conoce todo lo nuevo que llega a las plataformas de streaming en junio 2022.

Ya estamos a mitad del año y con ello llegan los mejores estrenos en streaming en junio 2022, así que descubre todo lo nuevo que llega a Netflix, Star+, Disney, Prime y más.

Estrenos de series en Netflix

La famosa plataforma de entretenimiento tiene grandes sorpresas para este mes y se estrenará la tercera temporada de The Umbrella Academy, además del documental de Jennifer Lopez, la versión coreana de la Casa de Papel, la última temporada de Peaky Blinders y mucho más que te tendrán cautiva.

1 de junio

The Blacklist: Temporada 8

2 de junio

Borgen: Reino, poder y gloria

3 de junio

El piso es lava: Temporada 2

10 de junio

Intimidad

La primera muerte

Peaky Blinders: Temporada 6

15 de junio

El idiota preferido de Dios

Iron Chef: La Leyenda de Hierro

16 de junio

Amor y anarquía: Temporada 2

17 de junio

Guerra de vecinos: Temporada 2

22 de junio

The Umbrella Academy: Temporada 3

23 de junio

First Class

24 de junio

La casa de papel: Corea

Hombre vs. Abeja

29 de junio

La familia Upshaw: Temporada 2 (Parte 1)

He's been mistaken for the world’s deadliest assassin — and that's far from the worst part of his day. Kevin Hart and Woody Harrelson star in The Man From Toronto, premiering June 24 pic.twitter.com/DCBfF1GxyK — Netflix (@netflix) June 1, 2022

Estrenos de películas en Netflix

3 de junio

Interceptor

8 de junio

Garra

10 de junio

Árboles de paz

Pollonejo y el hámster de la oscuridad

15 de junio

Centauro

La ira de Dios

16 de junio

Colisión

17 de junio

La cabeza de la araña

22 de junio

Amor y gelato

24 de junio

BEAUTY

El Hombre de Toronto

You have to hand it to @WednesdayAddams, she knows how to make an entrance. meet her at #GeekedWeek https://t.co/WN4klndWHo — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 1, 2022

Estrenos Disney Plus y Star Plus

Las plataformas de streaming se disfrutan mejor en duo, por ello Disney+ y Star+ traen para ti el final de la primera temporada de la serie de Star Wars, Obi-Wan Kenobi y también el estreno de la serie de Ms. Marvel. Además en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT todas las temporadas de Love, Victor y claro como olvidar la continuación de la primera y explosiva temporada de Only Murders in the Building.

1 de junio

Glee (Temporadas 1-6)

Mickey Mouse Funhouse (Temporada 1)

Mickey Mouse

Obi-Wan Kenobi (Parte III)

3 de junio

Mack Wrestles (Short)

Hollywood Stargirl

8 de junio

Baymax Dreams (Temporadas 1-2)

El increíble doctor Pol (Temporada 20)

Ultra Violet & Black Scorpion (Temporada 1)

Ms. Marvel (Temporada 1)

Obi-Wan Kenobi (Parte IV)

15 de junio

Disney Junior Ready For Preschool (Temporada 3)

Grown-ish (Temporada 4)

Life Below Zero: Next Generation (Temporada 3)

T.O.T.S. (Temporada 3)

The Wonder Years (Temporada 1)

Family Reboot

Love, Victor (Temporadas 1-3)

Obi-Wan Kenobi (Parte V)

22 de junio

G.O.A.T. (Temporada 1)

Villains of Valley View (Temporada 1)

Obi-Wan Kenobi (Parte VI)

24 de junio

Superación: La historia de la familia Antetokounmpo

Trevor: The Musical

29 de junio

Baymax! (Temporada 1)

28 de junio

Only Murders in the Building (Temporada 2)

En una semana llega una nueva maravilla 🤩#MsMarvel, Serie Original, estreno 8 de junio en #DisneyPlus. pic.twitter.com/GWYTVZZbmB — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) June 1, 2022

Estrenos Amazon Prime Video

Prime Video trae la nueva temporada de The Boys y el muy esperado estreno de una de las películas más populares, House of Gucci.

3 de junio

The Boys (Temporada 3)

Clifford. El gran perro rojo

8 de junio

Agentes 355

10 de junio

Fairfax (Temporada 2)

Sin límites

17 de junio

El verano en que me enamoré

My Fake Boyfriend

El mundo es vuestro

24 de junio

Chloe

Moonfall

The One That Got Away

26 de junio

House of Gucci

Kajillionaire

