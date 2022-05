“El Manchester United es basura”, el mensaje que apareció por error en famoso canal de TV

La cadena de televisión tuvo que pedir una disculpa pública al equipo inglés.

La BBC tuvo que pedir disculpas luego de que un insultante mensaje sobre uno de los equipos de futbol más reconocidos de Inglaterra apareciera en la pantalla de su canal de noticias.

Más tarde ese día, la presentadora Annita Mcveigh se disculpó con aquellos fans del club que pudieron haberse ofendido. Según explicó Mcveigh, el error se produjo cuando alguien estaba aprendiendo a operar los textos que suelen añadirse en la parte de abajo de la pantalla y “escribía cosas aleatorias”.

Otro mensaje que también apareció por accidente decía: “Lluvia por todas partes”.

“Permítanme explicar lo que estaba sucediendo: detrás de las cámaras, alguien se estaba entrenando para aprender a usar el teletipo y ponerle texto, por lo que solo estaban escribiendo cosas al azar, no en serio, y apareció ese comentario”.

UPDATE: BBC News have apologised.

They say that a trainee was learning how to write text for the ticker and accidentally published them onto the BBC News Channel. pic.twitter.com/OkjPIkJAoo

— Scott Bryan (@scottygb) May 24, 2022