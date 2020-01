BBC dedica artículo al guatemalteco Luis von Ahn y reconoce su impacto positivo como migrante

"Si alguien alguna vez duda del impacto positivo de la migración, cuéntenle acerca de Luis von Ahn", inicia la BBC su artículo dedicado al profesor y empresario guatemalteco, Luis von Ahn.

En su publicación, parte de su serie semanal llamada "The Boss" ("El Jefe"), el reputado medio británico reconoce la historia y la carrera de Von Ahn, quien migró a Estados Unidos en 1996, cuando apenas tenía 18 años.

"Luis se convirtió en multimillonario a los 30 años, después de vender no una, sino dos empresas a Google (ESP y Recaptcha). La tecnología que vendió al gigante de los motores de búsqueda todavía es utilizada por todos nosotros", destaca la BBC.

En el artículo, el medio también habla sobre los inicios de Luis en Guatemala y sobre su inspiración detrás de la aplicación Duolingo, creada pensando en que las personas pudieran aprender otros idiomas y así tener acceso a las ventajas económicas de ser parcialmente bilingües.

"Quería hacer algo que diera igual acceso a la educación a todos (…) me enfoqué en los idiomas porque creciendo en Guatemala vi que todos quieren aprender inglés", cuenta Von Ahn.

La BBC recuerda que, actualmente, Duolingo ofrece más de 100 cursos en 28 idiomas diferentes, siendo los más populares el inglés, el español y el francés, pero pudiendo estudiar desde árabe hasta ucraniano, entre otros.

Has language helped you connect better with the people who matter most to you? We want to hear your stories! 💚

Tell us how learning new languages has deepened your relationships, and we'll reward our favorites with a free year of Duolingo Plus. pic.twitter.com/D9fLN3Ph3M

— Duolingo (@duolingo) January 14, 2020