Video: “por eso las matan” grita taxista molesto a mujeres

Después de la viralización del video, la policía montó un operativo para capturar al taxista.

Tres mujeres grabaron a un taxista que las amenazó tras solicitarle un servicio. La difusión del video en redes sociales movilizó a policías con la finalidad de encontrar y detener al piloto del taxi. El suceso se hizo viral y conmociona a México, país donde ocurrió y donde se han registrado desapariciones del género femenino.

En el video se escucha cuando el conductor las ofende y les dice: “Luego dicen que por eso las matan”.

Después de la viralización del video, la Policía Vial de México montó un operativo para detenerlo. Fue ubicado cuando cubría su ruta de Santa Cruz Amilpas hacia la ciudad de Oaxaca y a la altura de la avenida Ferrocarril, fue asegurado. Tras su detención, la Secretaría de la Movilidad informó que al conductor le fue cancelada su licencia de conducir, sin la posibilidad de volver a conducir en el servicio público, mientras que, al concesionario de la unidad se le aplicó una sanción económica.

“Él a su vez pues se puso un poco agresivo, decía que no podíamos detenerlo que no, que él tenía familiares en la Fiscalía y que él era influyente, nosotros los trasladamos hacia acá y ya fue que checamos que no tenía licencia, no tenía su documentación en vigencia”, señaló Keila Vásquez Cabrera, oficial de la Policía Vial de Oaxaca.