¡ALERTA! Retiran conocidos dulces por peligroso motivo

No se han reportado enfermedades o lesiones, según la compañía.

Mars Wrigley, la empresa que comercializa las gomitas Skittles, Starburst y Life Savers, emitió un comunicado para retirar de manera voluntaria algunos de sus productos por un riesgo. En el documento se dio a conocer que podría haber una delgada hebra de metal dentro de los caramelos o suelta en la bolsa. Los dulces se distribuyeron en Canadá, Estados Unidos y México.

La compañía está retirando ciertas variedades de Skittle Gummies, Starburst Gummies y Life Saver gomitas después de las quejas de los clientes. Mars Wrigley dijo en el enunciado que no tiene conocimiento de ninguna enfermedad o lesión causada por los hilos metálicos.

