VIDEO. Sufre desmayo al volante y otros conductores evitan fatal accidente

Conductores ayudaron a la mujer que perdió el control de su vehículo al desmayarse.

La policía de Boynton Beach, en el estado de Florida, publicó un video a través de Twitter anunciando que están buscando a las personas que aparecen en las imágenes. Pero no se trata de unos delincuentes, por el contrario, están en la búsqueda de estos buenos seres humanos que ayudaron a salvar una vida.

El pasado 5 de mayo una mujer se desmayó en su carro mientras iba manejando por una calle de Florida, según se observa en el vídeo, la mujer se desplomó en un semáforo y el carro comenzó a moverse lentamente hacia una calle muy transitada.

UPDATE: You all work fast! We have been put in touch with several of the Good Samaritans are coordinating everyone’s schedules to get them together with the woman they rescued. We will let you know once it’s confirmed. Thank you. 💙

— bbpd (@BBPD) May 11, 2022