Policía contrató a sicarios para que mataran a su bebé porque no quería pagar pensión

Una bebé de tan solo siete meses de nacida fue asesinada por sicarios. El padre de la menor, un policía en servicio activo, está acusado de ser el autor intelectual del crimen.

Un hecho lamentable se registró hace un par de días en las calles de Ibarra, en Ecuador, luego de que un par de sicarios abordaran a una joven madre de 24 años, quien transitaba con su bebé de 7 meses en los brazos y a la cual los delincuentes le arrebataron la vida.

Según informan medios locales, la madre habría sido golpeada con el arma que portaban los sicarios y con la cual hirieron a la bebé, quien recibió 2 impactos y una de las balas ingresó por su hombro izquierdo y salió por el derecho.

Desafortunadamente, aunque rápidamente llegaron los servicios de emergencia al lugar en donde ocurrió el ataque, la bebé murió cuando era trasladada al hospital.

“El papá de mi hija me mandó a matar”, declaró la mamá de la menor fallecida, estando aún con la pequeña en brazos.

Localizan a los criminales

De inmediato, las autoridades ordenaron buscar a los sicarios y gracias a un helicóptero aeropolicial y drones pudieron encontrar a los criminales, que se habían escondido en la vegetación cerca a una laguna. Estos fueron identificados por la ropa que llevaban y fueron comparados con algunas fotografías que captaron los testigos de esta tragedia.

Según información de la Policía Nacional, ambos sicarios son ecuatorianos y uno de ellos ya tenía antecedentes penales por sicariato y robo.

En conferencia de prensa informaron que más adelante, unidades policiales localizaron un taxi, donde se movilizaba el presunto autor intelectual del hecho, y en efecto, se trató de un miembro de la Policía Nacional.

Aunque la Policía no lo detalló, extraoficialmente se conoce que el policía intentaba evadir el pago de la pensión de alimentos para su hija.



La madre de la pequeña dio una entrevista para un medio local, en la que detalló los hechos. Narró que el papá quería ver a la bebé, pero ella siempre sintió desconfianza de él. Quedaron de verse en la esquina de la casa de la mujer con 2 de sus cuñadas al pendiente por cualquier percance.

“Salimos a la esquina, mis 2 cuñadas porque les dije estén pendientes para lo que pase. En ese momento pasó la moto. Por mi casa hay quienes reciclan motos, entonces no me pareció extraño que pasara. En eso pasa otra vez la moto y disparan y le dan a mi hija”, relató.

“El que le disparó a mi hija me pegó con el arma en la cabeza y me caí al suelo con mi hija. Me quería levantar y me dijo: ‘esto te mandó el papá de tu hija’ y me metió 5 patadas”, agregó.

