IMÁGENES FUERTES. Retienen, torturan y queman vivo a sicario

Una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) literalmente “cazó” a un sicario de la Operativa MZ del narcotraficante Ismael “el Mayo” Zambada en México. La estructura criminal de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, fundador del CJNG, filtró un video en las redes sociales, en el que exhibieron la forma en que torturaron a un pistolero, un brazo armado del Cártel de Sinaloa (CDS). Cabe señalar que la MZ fue enviada por el Mayo a Zacatecas para disputarle la plaza al Cártel Jalisco Nueva Generación.

En las imágenes que circulan en Twitter, se aprecia el momento en que le rocían gasolina al sicario, al que le habían bajado el pantalón y quitado la playera, pero el video se corta justo en el instante en que van a encender un fósforo. Mientras el sicario es torturado, se escucha de fondo un narcocorrido.

Poos que cartel de sinaloa operativo mz ya no pelea, ya no incursiona y el #CJNG cazando solamente se la pasa, rotundamente el apoyo de las FEB Fuerzas Especiales Barrera no dio resultado ya que dieron de baja a "panchito" el cuervo 27 se espanto y ya no mando apoyo a Zacatecas. pic.twitter.com/bTgPvIm5r4

