VIDEO. Anciano que habría muerto por Covid-19 “resucita” cuando era llevado a la morgue

“¡Vivo! ¿Viste eso? ¡Está vivo!”, se escucha gritar en el video a uno de los trabajadores de la morgue.

Aunque pareciera que en el mundo occidental, la pandemia del Covid-19 por fin nos ha dado una tregua e incluso, algunas naciones aseguran que están ya camino a la transición de tratar al virus como endemia, lo cierto es que en China pareciera que nuevamente se encuentran en medio de la espiral tras un importante repunte en cuanto al número de casos positivos, lo que ha provocado que algunas ciudades hayan vuelto a las restrictivas cuarentenas.

Una de las ciudades chinas más afectadas con este nuevo cierre a causa del Covid es la capital Shanghái, quien se encuentra ahora ya en la quinta semana de completo cierre local, a pesar de ser el puerto y centro de negocios más importantes del país. Y para asegurarse de que la población en general está siguiendo las órdenes restrictivas ante el coronavirus, se ha ordenado, incluso, poner soldadura a las puertas de los edificios para así evitar que la gente salga a la calle.

Justamente, en calles de Shanghái fue captado en video un hecho curioso y a la vez, un tanto aterrador, pues un anciano que presuntamente había sido declarado muerto a causa del Covid, “resucitó” en el momento exacto en el que su cuerpo sería llevado a la morgue. Tal y como apunta El Mundo, en el video de no más de 2 minutos se puede ver claramente a los empleados de una funeraria descendiendo de la carroza fúnebre el cadáver del hombre de la tercera edad que viene al interior de una bolsa mortuoria de color amarillo, justamente para que fuera preparado.

Sin embargo, ante la mirada atónita del personal de la funeraria así como de algunos doctores, la bolsa comenzó a moverse de forma misteriosa.

This is the video everyone's talking about today, showing how a Shanghai nursing home resident is taken away to the morgue in a body bag. At around 38 sec in the video, the staff member backs away and says: "He's alive. He's alive, I saw it. Don't cover him anymore." pic.twitter.com/Y3HzRRpxUl

— Manya Koetse (@manyapan) May 2, 2022