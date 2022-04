VIDEO. Motoladrones asaltaron a seis mujeres en hora y media

Las autoridades dijeron que los hombres se acercaron a las víctimas, que tenían entre 23 y 35 años, y las atracaron.

La policía de Nueva York se encuentra en la búsqueda de dos motoladrones en relación con una serie de robos violentos contra mujeres que portaban bolsas en las calles del Bronx. Las autoridades publicaron, en su cuenta de Twitter, un video donde se muestra seis atracos en menos de 90 minutos, específicamente en la sección Pelham Bay.

🚨WANTED for A ROBBERY PATTERN: In six separate incidents on 4/20/22 between 1 AM & 2:20 AM in the Bronx, the suspects punched several women & forcibly removed their purses before fleeing in a blue motorcycle. Have any info? DM @NYPDTips, or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/0eB5D3jfvo

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 28, 2022