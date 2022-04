Los primeros informes locales aseguraron que la víctima fue apuñalada y que, pese que fue trasladada rápidamente al hospital, no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Courtney Clenney, una modelo de OnlyFans conocida popularmente como Courtney Tailor y que cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram, fue capturada en Miami, Estados Unidos (EE.UU.), por el supuesto asesinato de su novio tras una disputa doméstica. Tal y como publica Daily Mail, los hechos habrían tenido lugar en el apartamento que la joven compartía con su pareja, Christian Obumseli, de tan solo 27 años.

Los primeros informes locales aseguraron que la víctima fue apuñalada y que, pese que fue trasladada rápidamente al hospital, no pudieron hacer nada por salvar su vida. Supuestamente, y siguiendo la información de la prensa de Miami, Courtney habría apuñalado en el hombro a su novio y posteriormente llamó a emergencias para pedir ayuda. Al llegar, estos vieron a Christian ensangrentado y se lo llevaron, pero finalmente murió a causa de las heridas. Courtney, ya en comisaría, amenazó con suicidarse y las autoridades decidieron trasladarla a una clínica de salud mental.

