Mia Khalifa vuelve al contenido sexual para competir con OnlyFans

Según medios internacionales, por producir ese contenido, Khalifa estaría ganando alrededor de US $200 mil al año.

La famosa modelo Mia Khalifa regresa al mundo del contenido para adultos de la mano de Playboy, en una alianza que sorprendió a sus seguidores. La exactriz de cine xxx hará parte de la plataforma, lanzada en 2021, Centerfold, la cual pretende ser un competidor directo de la famosa red OnlyFans.

Por medio de una publicación en la cuenta oficial de la marca, se subió una foto de Khalifa posando con una chaqueta de estampado y unos shorts, acompañado con el siguiente mensaje: “Emocionados de anunciar que @miakhalifa se unirá a CENTERFOLD en las próximas semanas. Suscríbase ahora para no perderse nada del contenido exclusivo de Mia, SOLO en Centerfold”.

The many faces of @miakhalifa are coming to @plbycenterfold ✨ Stay tuned for her exclusive content and explore all of Centerfold here: https://t.co/cIgE3LrlUw pic.twitter.com/w4X6Ajywek

— Playboy (@Playboy) February 18, 2022