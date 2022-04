La sicaria de la MS que lamía la sangre de sus víctimas

Leniz Escobar, de 22 años, alias “la diablita”, se le atribuyen decenas de asesinatos y desapariciones.

Una sicaria de nombre Leniz Escobar, de 22 años, alias “la diablita” sonrió cuando miembros de la pandilla MS-13 mataron a cuatro jóvenes con machetes, e incluso “lamió sangre” de las víctimas durante la masacre, dijeron los fiscales en los argumentos finales en su espeluznante juicio por homicidios en Nueva York, Estados Unidos (EE.UU.).

Escobar atrajo a las víctimas a la muerte en un parque local después de convencer a la pandilla notoriamente despiadada de que “se habían burlado de ellos” usando los símbolos de la MS-13, dijo la fiscal Justina Geraci en un tribunal federal en Central Islip.

La acusada le dijo a su novio Jeffery Amador, pandillero de esa misma mara, que “estaba muy feliz” de haber atraído a cuatro hombres a una emboscada mortal con machetes, según la grabación de una llamada desde la cárcel presentada como evidencia en su juicio federal por asesinato.

Rest in peace Justin Llivicura, Jefferson Villalobos, Michael Lopez Banega and Jorge Tigre https://t.co/WAB98yNDJF

Warning: content some may find distressing

Otra testigo y amiga de Escobar, Keyli Gómez, había declarado “cómo ella y la acusada se agacharon junto a las víctimas y vieron cómo los mataban. No gritaron ni lloraron mientras las víctimas eran cortadas con machete hasta la muerte”.

Según los acusadores dicen López (20) y tres amigos adolescentes -Justin Llivicura (16), Jorge Tigre (18) y Jefferson Villalobos (18)- fueron ejecutados por MS-13 después de que varios de ellos publicaran fotos con símbolos de pandillas, en un aparente esfuerzo por atraer a las niñas.

'I was really happy:' MS-13 'Diablita' talks about LI massacre in jailhouse calls https://t.co/A5ILhvFFlZ pic.twitter.com/fu1HNq1i68

— New York Post Metro (@nypmetro) April 7, 2022