El señalado apuntó que no hay pruebas que le incriminen más allá de toda duda.

Un expastor religioso de Jacksonville, Florida, en Estados Unidos (EE.UU.), fue condenado el viernes a cadena perpetua luego de que un jurado lo declarara culpable del asesinato y desmembramiento de un adolescente de 16 años en 1994, informaron medios locales.

Luego de tres horas de deliberaciones, un jurado alcanzó el veredicto de culpabilidad contra Ronnie Hyde por el asesinato en 1994 del adolescente Fred Laster, cuyos restos desmembrados fueron hallados en junio de ese año detrás de un contenedor de basura en una gasolinera del condado de Columbia, en el norte de Florida.

La jueza Tatiana Salvador leyó la declaración del jurado y dictó, a continuación, la sentencia preceptiva de cadena perpetua sin derecho a la libertad condicional. En el lugar del hallazgo del cuerpo en 1994 se recogieron muestras de ADN que coincidieron con el perfil genético de Hyde, según la Fiscalía.

Judge sentences #RonnieHyde to life in prison without the possibility of parole, with credit for 1851 days already served.

