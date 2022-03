Se confirmó que los 7 cuerpos calcinados hallados en Guanajuato eran de la banda musical.

Presuntos narcotraficantes asesinaron y calcinaron los cadáveres de siete integrantes grupo musical, en el municipio de Celaya, en el estado de Guanajuato, ubicado al centro de México, una zona que se disputan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y células del cártel de Santa Rosa de Lima. Los agresores abandonaron en una carretera, una camioneta con los cuerpos, luego le prendieron fuego. Familiares de los integrantes de la agrupación musical “Los Chuparrecio”, lograron identificar a las víctimas, gracias a que algunos de los trajes que usaban para dar shows, no se quemaron del todo.

El video, en el que se aprecia la camioneta con los cuerpos siendo consumidos por el fuego, fue filtrado en Twitter, donde se viralizó y acumuló miles de reproducciones. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han atribuido el multihomicidio a alguna organización criminal.

Seven bodies found in a burned pickup truck near Celaya, Guanajuato. In this municipality, there have been murders tied to CJNG and Cártel de Santa Rosa de Lima battling each other. Unknown if this incident is tied to that at this time. pic.twitter.com/lJrd6IPR6t

