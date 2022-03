Integrante de la familia más grande de Gran Bretaña filtró su video íntimo

La protagonista del video es integrante de la familia más numerosa de Gran Bretaña, con 22 hijos.

La familia más grande de Gran Bretaña, los Radford, se hizo aún más grande cuando su hija Millie, de 20 años, dio a luz a su segundo hijo, Chester Bleu. Y ahora Millie les ha dado a los fanáticos un adelanto del momento íntimo en el que dio a luz a su hermoso hijo en un dulce video de TikTok.

En el video, Millie mostró cómo tuvo un parto en el agua y mostró fotos adorables después del parto. También imágenes de Chester abrazado por su orgullosa hermana mayor Ophelia, quien nació en septiembre de 2020.Ella subtituló el clip: “Nuestras dos mayores bendiciones”. Muchos fanáticos se entusiasmaron con las imágenes, y uno dijo: “¡Esto es increíble de ver!”.

El nacimiento

El hijo de Millie, Chester, llegó el domingo 20 de febrero y pesó 8 libras y 3 onzas. Ella es uno de los 22 hijos de Sue, de 46 años, y Noel, de 51, Radford, escribió en Instagram: “Conoce a Chester Bleu”.

La abuela Sue dijo: “Finalmente puedo compartir esta noticia. Bienvenido al mundo Chester Bleu”. Mientras tanto, la hermana mayor de Millie, Sophie, escribió: «Es absolutamente perfecto», y la hermana Chloe, que también está embarazada, agregó: “Tan feliz de que mi hermoso sobrino, Chester Bleu, finalmente esté aquí”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por – M I L L I E R A D F O R D – (@millieeradfordd)



Millie ha estado bastante callada en sus redes sociales desde que dio a luz, pero les dio a los fanáticos la oportunidad de hacerle preguntas en un “momento para ponerse al día” en Instagram. Y además de hablar sobre cómo Chester hizo su gran entrada al mundo, Millie identificó a su padre por primera vez, ya que compartió una adorable imagen de él dándole un biberón de leche a su recién nacido.

Aparte de compartir la imagen, que fue en respuesta a un fanático que preguntó “¿Quién es el papá de Chester?”, ella no ofreció más detalles sobre su identidad. Sin embargo, se cree que él no es el mismo hombre que engendró a su hija Ophelia, ya que Millie reveló en una entrevista anterior que ella no había tenido nada que ver con su ex después de que él no “intensificara” cuando ella quedó embarazada.

