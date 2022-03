VIDEO: dos sujetos armados asaltan tienda de conveniencia

Dos sujetos aterrorizaron al tendero, a quien le exigieron el dinero de las ventas a punta de pistola.

La Policía de Nueva York (NYPD) está en busca de dos sujetos que asaltaron una tienda o ‘deli’ en Brooklyn aterrorizando al solitario encargado del local a punta de pistola. Los hechos ocurrieron el 14 de marzo, pero el NYPD liberó recientemente el video que muestran el robo, para pedir ayuda a la comunidad y localizar a los responsables.

Las imágenes muestran a los dos sujetos entrando a local a plena luz del día y exigiendo el dinero al responsable, quien primero levanta las manos y luego nerviosamente entrega el dinero, mientras uno de los sujetos le apunta con la pistola. Por fortuna la persona no fue herida. Los hechos ocurrieron en el local del 241 de la calle Crescent en Cypress Hills. Las autoridades ofrecen US $3 mil 500 por cualquier información que ayude a capturar a los responsables.

🚨WANTED🚨for a Commercial Robbery located at 241 Crescent Street #cypresshills #brooklyn On 3/14/22 @ 11:30 AM Reward up to $3500 Seen them? Know who they are? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityyourcall pic.twitter.com/mxzRf0nX9E

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) March 20, 2022