Dentista le rompía los dientes a sus pacientes para cobrarles más

Un dentista en Wisconsin, Estados Unidos (EE. UU.), podría ser condenado a décadas en prisión por intencionalmente romperle los dientes a sus pacientes para cobrarles más por la reparación. Se trata de Scott Charmoli, de 61 años y residente en Grafton, resultó convicto de cinco cargos de fraude en el cuidado de salud y dos por falsas declaraciones sobre el tratamiento de pacientes. El convicto se expone a 10 años por cada cargo de fraude y un máximo de cinco años por cada una de las acusaciones de falsas declaraciones.

La Oficina de la Fiscalía del Distrito Este de Wisconsin informó que Charmoli fue declarado culpable el 10 de marzo de ponerle más coronas de dientes a pacientes que el 95% de los dentistas en Wisconsin entre el 2016 y el 2019. En promedio, dentistas colocan cinco coronas por cada 100 pacientes. En el caso de Charmoli, suministró más de 30 coronas por cada 100 pacientes.

