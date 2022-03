VIDEOS: el catedrático universitario que se ofendió por un saludo y abandonó la clase

La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Usac emitió un comunicado tras viralizarse dos videos:

En redes sociales fue exhibido un catedrático universitario por negarse a dar una clase, tras el saludo de una de sus alumnas. El hecho se registró cuando el docente universitario identificado como Edgar Quezada empezaba con el curso virtual de Derecho 1.

La molestia de Quezada se originó luego de que la alumna Merlin Castillo lo saludara con un “buenas tardes, licenciado”, mientras que él empezaba a dar instrucciones del curso. De inmediato le respondió de forma tajante: “sí, buenas tardes, ¿quién dice?”, y en ese momento ocurrió el incidente.

“Y qué tengo que ver yo con eso, voy a trabajar un tema le dije”, manifestó el docente molesto. A lo que Castillo le cuestiona: “sí, pero yo lo estoy saludando, nada más. No sé si le incomoda”. Y en ese ese momento en que se negó a dar la clase: “mire, fíjese que si me empieza a molestar, me salgo y no doy la clase”.

Docente de la Usac se ofende con un saludo y decide abandonar la clase.

Enfadado, el catedrático dio instrucciones a la que parece ser su asistente: “Licenciada hágame favor de tomar nota: ‘que me presenté a querer trabajar el curso de Derecho 1 y que algunos alumnos no me lo permitieron, así que con el permiso de los compañeros que si quieren llevar el curso, me voy a retirar jóvenes que no acepto ya nada que no sea propiamente de Derecho’. Gracias licenciada, por favor, le encargo que tome nota”. Tras escucharlo, la mujer le responde: “perdón, licenciado creo que solo lo está saludando”, lo cual pareció no importarle al catedrático que de inmediato abandonó la clase.

Varios alumnos cuestionaron la actitud del docente e indignados decidieron abandonar la clase en línea.

Segunda parte: esto ocurrió luego de que el docente de la Usac abandonó su clase.

No es de la Usac

La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala se pronunció al respecto, luego de que dos videos se viralizaran en redes sociales y aseguraran que dicho acontecimiento se registró en esa casa de estudios superiores.

“Ante la circulación de un video en redes sociales en el cual se aduce la participación de un catedrático de esta unidad académica que evita dar una cátedra en línea, nos permitimos informar que los registros de esta facultad no existe nombrado ningún catedrático con el nombre de Edgar Quezada y dentro de nuestro pensum de estudios no existe el curso denominado Derecho 1. por lo tanto desconocemos la situación y rechazamos cualquier señalamiento relacionado con el incidente en mención”, aseguró la facultad en un comunicado.

