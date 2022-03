Señalan al líder de la barra del Querétaro de provocar violencia en estadio

Se están haciendo virales las fotos del principal sospechoso de provocar violencia en el Querétaro vs. Atlas

Luego de los espeluznantes hechos de violencia suscitados la tarde-noche del pasado sábado en las tribunas, la cancha y en el exterior del estadio La Corregidora durante el duelo entre Querétaro vs. Atlas, correspondiente a la Jornada 9 de la Liga Mx, la figura del líder del grupo de animación de Gallos La Resistencia, Amilcar Rafael, tomó protagonismo en redes sociales.

El dirigente de la porra de Gallos es acusado de ser el autor intelectual de la ‘emboscada’ a los fanáticos de los rojinegros, y es que se le acusa de mantener relación ‘íntima’ con la empresa de seguridad privada que contrata el club para los partidos como local, con quien supuestamente habría pactado la no intervención en el conflicto, así como brindarles los accesos a la zona donde se encontraban los aficionados tapatíos.

La imagen de Amílcar, quien dirige a la barra más numerosa y popular de los emplumados no es nueva, ya que se ha visto inmerso en estos ‘grupos de animación’ desde hace 20 años a pesar de que durante este lapso de tiempo directivas albinegras van y vienen. En su relación con los diferentes dirigentes, el señalado sirve como el enlace entre dirigentes y aficionados, pues es quien recibe un gran número de cortesías por parte del club las cuales van destinadas a su grupo de animación e incluso a la reventa, asimismo es el responsable de controlar el ingreso y la revisión de los seguidores a La Corregidora, organizar los viajes para apoyar a Gallos en sus partidos de visitante; además es señalado de cobrar las cuotas a los integrantes de la barra para solventar sus gastos personales y gastos de la porra en renta de autobuses, etc.

Que no quede impune. pic.twitter.com/rSuRM3irQg

La figura y el poder de Amilcar ha tomado gran fuerza en tierras queretanas, ya que ha sido financiado por el gobierno estatal en un par de ocasiones, pues el líder de La Resistencia cuenta con una asociación civil llamada ‘De Corazón Azul y Negro”, la cual organiza partidos con jugadores veteranos del Querétaro para generar recursos y realizar donación de juguetes para niños de escasos recursos en los días de Reyes Magos, la cual en el 2013 recibió un donativo por 7 mil pesos mexicanos, y en el 2015 obtuvo un ‘apoyo social para apertura de negocio’ en el cual se le entregaron ocho mil pesos.

Según una investigación realizada por ESPN, “la Asociación Civil de Amilcar no cuenta con el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil; tampoco en la lista de ‘Donatarias Autorizadas’ por el SAT, aunque hay testigos de su trabajo”.

A pesar de que la barra La Resistencia es catalogada como una de las más conflictivas y violentas del futbol mexicano, pues se ha visto inmiscuida en diversos conflictos, irónicamente Rafael ha colaborado con el gobierno de Querétaro en campañas contra la no violencia en los espectáculos deportivos, incluso el coordinador de este grupo de animación junto con miembros de la directiva de Gallos, formaron parte de la visita a la Autoridad de Ejecución de Medidas del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del estado de Querétaro, donde brindó una charla a los adolescentes que se encuentran en el Centro de Internamiento, con la finalidad de invitarlos a ver en el futbol un espectáculo para divertirse de manera sana y sin violencia.

“Lo principal es dar el mensaje, no solo para el tema de los internos, sino para la gente que está fuera, precisamente que el futbol no debe de ser violencia (…) el momento en que salgan tienen que ir a divertirse, no es ir a buscar otras cuestiones u otros problemas, el estadio tampoco es un lugar para ir a buscar problema” expresó en su mensaje a los internos.