Modelo causa polémica por propuesta sexual a cada soldado que luche contra Rusia

La modelo causó polémica tras su propuesta que busca cese de la guerra contra Ucrania.

Los ataques rusos contra Ucrania siguen, sin embargo, otros están buscando alternativas para proponer que se bajen las armas. Ejemplo de ello es el caso de una modelo que publicó un par de tuits a través de su cuenta Bad Kitty, en donde externó su apoyo a Ucrania y sus soldados. De acuerdo con los mensajes de Lilly Summers ofreció sus servicios y nuevas cuotas de Only Fans para los soldados que luchen contra los ataques de Rusia.

Summers aseguró que tiene nuevos ofrecimientos de contenido para adultos e incluso servicios personales para el ejército de Ucrania. Según las nuevas tarifas para los servicios de Only Fans, estas ahora contarán con valores como la destrucción de tanques y el derribe de aviones rusos. Asimismo, la creadora de contenido para adultos aseguró que incluso daría sus servicios para los soldados rusos que cesen con la guerra.

I will personally have sex with every Russian soldier who lays down his arms in defiance of Vladimir Putin, and ceases aggression against Ukraine.🇺🇦 #StandWithUkraine #RussiaUkraineConflict #Russia #peaceforukraine pic.twitter.com/8XrrdwtVqV

— BadKitty (@lsent2020) February 25, 2022