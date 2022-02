Defensor de derechos humanos es grabado golpeando a una mujer (VIDEO)

En las imágenes se puede ver al hombre, de avanzada edad, discutir, sacar fotografías y luego pasar detrás del mostrador para golpear a la mujer.

Un hombre protagonizó una secuencia muy violenta al golpear a una trabajadora en una terminal de autobuses de Santa Clara del Mar, en Argentina.

Se trata de un militante identificado como José Schulman, quien se desempeña como secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

El hecho ocurrió en la jornada del jueves cuando el cliente agredió a la vendedora de pasajes de la terminal de autobuses por entender que lo habían demorado más de la cuenta.

El reprobable episodio quedó grabado por la cámara de video del lugar y en las imágenes se puede ver al hombre, de avanzada edad, discutir, sacar fotografías y luego pasar detrás del mostrador para golpearla de una cachetada.

El hombre de 65 años, quien golpeó a una empleada en Santa Clara del Mar, fue identificado como José Schulman. Quien es titular de la Liga Argentina por los DDHH (LADH). Tras el hecho, público una carta donde pidió disculpas por su accionar. pic.twitter.com/Y0phpugrPd — BairesNews (@baires_news) February 13, 2022

Disculpa pública

El video se volvió viral en las redes sociales y en distintos medios de comunicación. Fue por este motivo que Jose Schulman, así fue identificado el agresor, lamentó lo sucedido y pidió disculpas públicamente mediante de un comunicado que compartió en sus redes sociales.

“Pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable, en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica“, escribió el secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

Agregó: “como muchos saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió”.

“Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora”, concluyó.

