INDIGNANTE. Graban a mujer tirando a su bebé en un contenedor de basura

Un impactante video de vigilancia captó a una joven madre arrojando a su hijo recién nacido a un contenedor de basura en Nuevo México, sólo para que el niño fuera encontrado con vida horas después por tres personas que buscaban en la basura, según un informe.

Alexis Ávila, de 18 años de edad, fue vista llegando al contenedor de basura en North Thorp Street en Hobbs alrededor de las 14:00 horas del pasado viernes, sacando una bolsa de basura negra del auto y arrojándola al contenedor.

Seis horas después, se vio a tres personas que se acercaron al contenedor de basura y sacaron una bolsa, en la cual se encontraba el bebé.

“Al llegar, los oficiales prestaron ayuda al recién nacido y el departamento de bomberos transportó al bebé a un hospital local. Posteriormente, el niño fue transportado a otro hospital de Lubbock para recibir tratamiento pediátrico adicional”, dijo la policía en un comunicado. El bebé “figuraba en condición estable”, agregaron.

Mujer arrestada

La policía dijo que pudieron recuperar imágenes de vigilancia del incidente y luego ubicaron el vehículo de Ávila, quien confesó haber dado a luz al bebé y haber tirado al recién nacido al contenedor de basura, según dijo la policía.

La joven fue acusada de intento de asesinato y será procesada en el Tribunal de Distrito del Condado de Lea.

Joe Imbriale, propietario de Rig Outfitters and Home Store, dijo que la policía pidió ver las imágenes de su cámara de seguridad el viernes por la noche. “Algo no estaba bien. Vi las caras de los oficiales y no se veían bien. Realmente no lo hicieron”, dijo Imbriale a KOB.

“Dije, ‘¿Qué es lo que estamos buscando?’ y ella dice: ‘Estamos buscando a alguien que arrojó una bolsa negra en tu basurero’. Me di la vuelta y dije: ‘Por favor, no me digas que era un bebé’”, dijo Imbriale.

“Estaba en shock solo de ver esto”, agregó. “No puedo dormir por la noche solo sabiendo que este bebé fue arrojado a un contenedor de basura así. Lo siento, pero ¿quién hace eso? Eso es malvado. No tengo palabras para eso”, agregó.

