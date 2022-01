FOTOS. Despiden a maestra por tener una cuenta de Only Fans

La profesora mantenía su perfil en secreto para no mezclar otras facetas de su vida, incluso su exesposo la ayudó a crear el contenido en OnlyFans, pero después la delató.

OnlyFans se ha convertido en una fuerte de dinero muy rentable para hombres y mujeres que suben contenidos a ese portal, pero aún la sociedad lo ve como un tabú esta forma de trabajo.

Lo anterior fue lo que le pasó a una maestra de secundaria llamada Amy Kupps, de 32 años, que alternaba su trabajo de docencia con subir contenido a OnlyFans.

En el 2019 el esposo de Amy, un fotógrafo fue quien la impulsó a ella a subir material a la plataforma, pues lo veía lucrativo.

Los hombres que empezaron a conocer a Amy por OnlyFans le empezaron a enviar regalos y hablar con ella en privado, lo que llenó de inseguridad a la pareja y desembocó en el 2020 en un divorcio.

