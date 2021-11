La mujer se hizo viral en Twitter al detallar cómo se sometió a dos sesiones de cama solar por una promoción. Ahora se encuentra internada con el 90 % del cuerpo quemado.

Una joven obtuvo una promoción de 2×1, para sesiones de cama solar y terminó con el 90 % del cuerpo quemado, por lo que debieron internarla en un centro hospitalario.

El hecho ocurrió el miércoles 17 de noviembre de 2021, cuando una mujer llamada Paula se dirigió hacia un lugar de camas solares para realizar una sesión.

El detalle de la historia lo publicó en Twitter con su cuenta @ccolorito:

“Voy a contar acá breve qué me pasó así no le pasa a nadie más. El miércoles voy a un lugar en Villa Pueyrredón (en Buenos Aires, Argentina), donde había un 2×1 en todas las camas y se las podía dar la misma persona o ir con una amiga. Fui sola porque fue de imprevisto todo y tengo un casamiento el sábado”, empezó la publicación de la mujer.

Luego, la mujer indicó que ella ya había realizado sesiones a lo largo de su vida, sin embargo, jamás le sucedió algo parecido como ese miércoles.

“Llego y le digo al chico que las dos me las iba a dar yo, a lo cual me dice ‘mira que vas a quedar bastante roja’, y bueno estar un poco roja el jueves/viernes no era un problema. Me las di y al salir todo estaba genial”, explicó en la segunda parte del relato.

A las dos horas aproximadamente comenzó el problema, afirmó la mujer.

“Me empecé a poner colorada pero normal. A las 3 horas tenía fiebre y temblaba como si hicieran 10 grados bajo cero. Me bajaba la presión, quería vomitar, no podía tomar líquido ni comer”, describió.

Paula, terminó internada con un diagnóstico de deshidratación grave por quemaduras y explicó:

“Lo cuento porque de verdad la estoy pasando muy mal. Es insoportable el dolor, tengo el 90% del cuerpo quemado en carne viva. No puedo dormir, ni sentarme, ni siquiera puedo parpadear porque me queme hasta los párpados, no puedo vestirme sola”.

