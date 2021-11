Hombre es asesinado a tiros en su primer día de trabajo por otro empleado

Según las autoridades, el hombre asesinado era compadre del sujeto que le quitó la vida.

Un hombre fue asesinado a tiros en su primer día de trabajo por otro empleado en una planta manufacturera en Alabama, Estados Unidos (EE. UU.).

La Oficina del Alguacil del condado de Alabama informó que justo después de la medianoche del miércoles pasado, agentes acudieron a la escena en Samuel Associated Tube Group en Pinson.

La víctima fue identificada como John Eric Cole, de 29 años y residente en Birmingham.

I wonder how much of the mainstream media will cover this story? Jefferson County sheriff’s deputies arrived to find the victim, John Eric Cole, 29, of Birmingham, shot multiple times in the back. Cole was pronounced dead on the scene inside the building. https://t.co/jbtHkaLxfz pic.twitter.com/r2eNaVNja3

— PRESIDENT-ELECT__Δημοσθένης_OFFICIAL SOURCE (@Demosthenes9911) November 17, 2021