VIDEO. Mujeres caen de columpio ubicado sobre un abismo

Las cadenas que contenían la hamaca de madera cedieron y ambas terminaron despedidas al vacío.

En Rusia, dos mujeres estuvieron a punto de vivir una tragedia luego de que se rompiera un columpio que daba a un barranco que tiene una altura de mil 500 metros.

El hecho ocurrió en el cañón de Sulak, considerado uno de los profundos de Europa y que se encuentra en Daguestán, donde una de las atracciones es columpiarse sobre la orilla del barranco.

En grabaciones que se hicieron virales en redes sociales, las mujeres se encuentran utilizando uno de estos columpios, sin embargo uno de las cadenas se rompió, lo que provocó que el asiento se inclinara.

There must be something in Dagestan water that makes these dudes invincible.

Those two girls fell off that cliff in Sulak Canyon and miraculously survived.

(Khabib Nurmagomedov tee spotted, too) pic.twitter.com/p2vulNjbK1

— Al Zullino (@phre) July 15, 2021