Plaza Sésamo tendrá nuevos personajes para abordar el racismo

Wes y su padre Elijah serán los nuevos personajes de 'Plaza Sésamo' con los que se abordarán los distintos colores de piel y el racismo

El programa infantil “Plaza Sésamo” abordará el racismo con la participación de dos nuevos personajes negros, Wes y su padre Elijah, como parte de una iniciativa social para familiarizar a los niños con los distintos colores de piel.

Sesame Workshop, compañía sin ánimo de lucro encargada de la producción de “Plaza Sésamo“, dijo que se trata de una nueva serie de programas llamada “ABCs of Racial Literacy” (El ABC de conocimientos raciales).

¡Elmo y su amigo Wes están explorando los colores de su piel (y pelaje)! Todos podemos aprender y celebrar nuestras identidades únicas juntos.

.@Elmo and his friend Wes are exploring the colors of their skin (and fur)! We can all learn about and celebrate our unique identities together. #ComingTogether pic.twitter.com/2gHoCGWxuJ

— Sesame Street (@sesamestreet) March 24, 2021