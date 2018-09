"Plaza Sésamo": Beto y Enrique no son gay

Los productores de "Sesame Street", cuya versión latinoamericana es "Plaza Sésamo", aclararon que Beto y Enrique no son gay.

Sesame Workshop tuiteó el martes que los personajes, conocidos en inglés como Bert y Ernie, son mejores amigos y tienen muchos rasgos humanos, pero “siguen siendo marionetas y no tienen orientación sexual”. En otro tuit dijeron que el programa “siempre ha apoyado la inclusión y la aceptación”.

