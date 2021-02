La televisión: Un medio que crea marca y fidelidad con el consumidor

Televisa Internacional y Televisa Networks alcanza múltiples grupos objetivos gracias a canales como Golden, Las Estrellas, Telehit, TL Novelas, De Película, Adrenalina, Distrito Comedia y BITME, entre otros. La empresa genera contenido dinámico, fresco y original como música, películas, series, novelas, deportes y noticias, lo que le permite llegar a audiencias de todas las edades y ser una solución completa en una sola compra.

Tener un alcance de 360 grados es parte de la promesa de Grupo Emisoras Unidas como el primer grupo multimedios de Centroamérica. Para lograr este objetivo, era vital contar en su mix de medios con la participación e influencia de los canales de televisión; y que mejor que hacerlo de la mano del gigante de la televisión a nivel internacional: Televisa. El objetivo de esta importante alianza es seguir creciendo y permitir que los anunciantes puedan consolidarse en la mente de los consumidores, y este año no es la excepción.

En 2019, Grupo Emisoras Unidas anunció una alianza estratégica para convertirse en el representante comercial para Televisa Internacional y Televisa Networks en Centroamérica. Este año, como parte de su estrategia comercial, Televisa busca brindar una solución completa para todos los anunciantes en la región. Esto les permitirá optimizar su inversión y llegar a diferentes públicos objetivos con contenido nuevo, fresco y de la mejor calidad.

Crecimiento de audiencia e innovación en el contenido

De cerca con Fernando Muñiz, director general de Televisa Internacional y Televisa Networks

De acuerdo con Fernando Muñiz, director general de Televisa Internacional y Televisa Networks, a pesar de la crisis sanitaria, el año 2020 presentó un importante crecimiento en la audiencia. “El año pasado fue un año de muchos retos interesantes porque nos dio la oportunidad de reinventarnos en muchos aspectos. Las audiencias cambiaron sus hábitos de consumo y regresaron a ver la televisión todos juntos. Al inicio, era para ver noticias y luego empezaron a buscar entretenimiento, y una de las opciones que buscaron fueron nuestros canales. Por esta razón, nuestros canales subieron casi un 30% en audiencia, una cifra muy importante para un año tan complicado”, explica Muñiz.

“Como empresa, logramos consolidar la distribución de nuestras señales en la región y, adicional a esto, nos innovamos para ofrecer contenido fresco. Como no se podían usar los foros, empezamos a hacer grabaciones vía Zoom y transmisiones remotas desde las casas de los conductores. Esto le gustó mucho a la audiencia porque le dio un toque humano a nuestros canales. Pudimos generar un vínculo con las personas, a diferencia de otras señales que solo ponen enlatados y no tienen ningún acercamiento con la audiencia. Esto para nosotros hizo la gran diferencia y nos dio la oportunidad tanto de alcanzar a más personas como de tener más afinidad con diferentes marcas”, agrega Muñiz.

2021, todo un reto

La misión de Televisa para el año 2021 es continuar innovándose y generar contenidos completamente diferentes, más dinámicos y en distintas plataformas no lineales. Además, nuevas alianzas permitirán el surgimiento de un nuevo canal y varias sorpresas que Muñiz asegura forman parte de la estrategia de Televisa de “echar todo en el asador”.

“La ventaja más grande que tenemos sobre todos los demás es que, como Televisa, somos generadores de contenido. Estamos explorando muchísimas posibilidades que al final nos permitirán ofrecer un ambiente mucho más cómodo para la venta de publicidad a lo largo de la región”, indica Muñiz.

“La fábrica de sueños no se detiene y estamos planificando alianzas con marcas muy grandes y famosas para un canal completamente nuevo. Como este, tenemos muchos más planes para enfrentar este año y tenemos la fe y la confianza que nuestros productos son del gusto del público en general, sobre todo en Centroamérica. El contenido de Televisa se digiere muy bien en la región y es un contenido que gusta mucho”, puntualiza Muñiz.

Una estrategia comercial diferenciadora en la región

De cerca con Diego Zagal, director de ventas de Televisa Internacional y Televisa Networks

Durante una crisis, el presupuesto para publicidad es uno de los principales en pasar a segundo plano. Establecer una estrategia comercial diferenciadora para toda la región se convirtió en una de las prioridades para Televisa. Por esta razón, la empresa se propuso apoyar a las diferentes industrias al permitirles generar valor sin dejar de pautar y así generar un movimiento necesario para la reactivación económica.

“El 2020 nos impuso un reto importante. El problema no solo era cómo no decrecer, sino cómo no perder valor. Aplicamos muchas estrategias en cuanto a precios y valores agregados para ofrecer a los anunciantes un producto mucho más adecuado a sus necesidades inmediatas. El 2021 nos agarra encaminados y con toda la experiencia en cuestión de qué es lo que necesitan los mercados. Estamos muy enfocados en ayudar a los anunciantes a generar valor para todas sus marcas”, comenta Diego Zagal, director de ventas de Televisa Internacional y Televisa Networks.

“¿Por qué apostarle a la televisión? Las audiencias han crecido brutalmente y la televisión se ha convertido en un compañero inseparable para todos. La pandemia transformó la forma de consumir televisión, regresaron audiencias y se ampliaron. Esto nos hizo replantearnos nuestros contenidos y enfocarnos en las personas. Como resultado, tenemos productos más frescos, mucho más actuales y en formatos diferentes, con todo lo que la industria requiere. Televisa es de las pocas empresas de canales que tienen de todo para todos”, agrega Zagal.

Sinergia entre plataformas y servicios

Además de enfocarse en la reinvención de su contenido, Televisa busca generar sinergias interesantes entre sus plataformas y servicios junto con las necesidades de todos sus clientes. “Estamos muy enfocados en ayudar a los patrocinadores para que no dejen de pautar, con paquetes hechos a la medida que se ajusten a las necesidades de cada uno e implementando lo mejor de nuestra oferta comercial. Como Televisa, tenemos un valor importante, porque con una sola inversión podemos optimizar el presupuesto para llegar a todo tipo de audiencias. La gente está en la televisión y la televisión crea marca y fidelidad con el consumidor”, finaliza Zagal.

