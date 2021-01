Sol Pérez crea polémica al posar casi sin ropa y padecer COVID-19

La presentadora de televisión compartió impactantes fotografías tras dar positivo de coronavirus. Sus imágenes han creado un debate.

Este domingo se confirmó la noticia de que Sol Pérez y su pareja, Guido Mazzoni, habían dado positivo en el test de coronavirus.

Tras 48 horas de reposo estricto, la modelo y presentadora volvió a las redes sociales para compartir unas candentes imágenes.

“Buen día ☀️ Recuperándome de a poco, ayer ya volví a entrenar pero escuchando muchísimo mi cuerpo y obvio con el permiso médico. Queda muy poco para que me den el alta. Cuídense mucho”, comentó en sus redes sociales.

Mientras se recupera, la famosa informó que retomó la actividad física, algo que había cesado en los días sucesivos al diagnóstico.

Sin embargo, aunque sus publicaciones se llenaron de elogios por lo sensual que luce, muchos agregaron que está brindando una imagen errónea del coronavirus.

“Es cierto que no todas las personas tienen los mismos síntomas pero tampoco te puedes descuidar así”, “Espero que no se te complique la enfermedad por estarte descuidando”, “Para ti eso es cuidarte? que ganas de enseñar el trasero, ve y reposa en tu cama”, “Las personas no pueden tomar con chiste el coronavirus, los primeros días puedes sentirte bien pero después sino te cuidas se puede complicar”, fueron algunas de las reacciones.