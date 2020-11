VIDEO. La euforia y el reparo de Neto Bran al hablar de “los novios”

El alcalde de Mixco fue electo como Secretario General del partido Todos y durante su discurso les pidió a los asistentes no dejarse mandar por una pareja.

El alcalde de Mixco, Neto Bran, fue electo este domingo como Secretario General de la agrupación política Todos en donde pronunció un efusivo discurso.

El reelecto jefe edil ocupará el cargo más importante de ese partido político. Bran sustituirá en el cargo al diputado Felipe Alejos.

La planilla encabezada por el edil de la comuna mixqueña obtuvo casi el 99% de los votos a favor.

Bran pronunció un efusivo mensaje en el que se refirió a los asistentes que buscan ser alcaldes.

“Si usted quiere ser alcalde debe olvidarse de que irá a la playa o a Miami para Semana Santa. Un jefe edil siempre debe estar listo para servir. Necesitamos alcaldes que se pongan la pistola en la cintura”.

Bran se refiere a los novios

Sin embargo, entre la emoción y la euforia, hubo un momento del discurso que ha ganado protagonismo en redes sociales.

“Que no lo vaya a mandar la mujer cuando usted sea alcalde, que no lo vaya a mandar el esposo cuando usted sea alcaldesa, o lo peor que no lo vaya a mandar la novia o el novio”, expresa Bran.

El jefe edil aseguró a los presentes que su objetivo es llevar a cabo su testimonio de vida y mostrarles mi experiencia como alcalde a los futuros funcionarios. Necesitamos más y mejores alcaldes.

“Guatemala está cansada del alcalde bolo, de aquel que anda en carrazos. Necesitamos alcaldes que estén listos 24/7. Yo entrego comida, visito albergues y patrullo en el Milagro”.

