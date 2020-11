Good Girl rompe las reglas y se reinventa con atrevida fórmula

Good Girl Eau de Parfum Suprême es la nueva fragancia femenina de Carolina Herrera que replantea las normas de la perfumería y rinde homenaje a las personalidades irreverentes. ¡Y ya está disponible en Guatemala!

Seductora y con una nueva fórmula atrevida, Good Girl Eau de Parfum Suprême busca romper las reglas de los perfumes y reinventar su familia olfativa. Para quienes se enamoraron del hermoso tacón tradicional de Good Girl que se lanzó en 2016, esta nueva fragancia busca reinterpretarse para apoderarse de los corazones glamurosos.

Good Girl Eau de Parfum Suprême se convierte ahora en el perfume más irresistible de Good Girl gracias a una fórmula osada que invita a romper con lo ya establecido, principalmente en el mundo de la perfumería. Esta fragancia se reinventa con un mítico contraste olfativo de luces y sombras, apostándole siempre a la dualidad y con un toque aún más explosivo gracias al acorde emblemático de Carolina Herrera: El jazmín.

“Good Girl es un homenaje a nuestra dualidad, a nuestras luces y sombras. Ser conscientes de nuestra versatilidad nos hace fuertes. Creo que para ser nosotras mismas debemos abrazar todas nuestras facetas. Y por supuesto, también nuestra irreverencia. A veces es necesario romper las reglas”, afirma Carolina A. Herrera, directora creativa de belleza de la casa.

Y añade: “La parte de nuestra personalidad más traviesa es poderosa y seductora. Hace tiempo que quería crear un perfume que nos reconectara con nuestra rebeldía porque: It’s so good to be Bad!”.

Bajo esta idea de un juego de opuestos nació Good Girl Eau de Parfum Suprême. Las flores blancas sacan su lado más travieso al combinarse con la exuberancia de las frutas del bosque y con altas dosis de Haba Tonka. La luminosidad del jazmín de Egipto se convierte en osadía al fusionarse con la oscuridad de un dúo irreverente con la opulenta sensualidad del Haba Tonka y la intensa jugosidad de las frutas del bosque.

Oriental seductor

Good Girl Eau de Parfum Suprême busca capturar las personalidades hechas de aristas, un oriental gourmand con ingredientes exquisitos y una novedosa estructura que además, reinventa su categoría olfativa.

Las frutas del bosque, en la salida, avivan la picardía y su carácter almizclado realza la vertiente afrodisíaca del jazmín de Egipto presente en el corazón. Es la primera vez que se incorpora este ingrediente, con tal variedad de intensos matices, en un perfume de la casa. Este dúo emblemático seduce aupado por las texturas cálidas y cremosas del Haba Tonka, presente en la base, y cuya concentración es más alta en Suprême que en otras versiones de Good Girl. Este ingrediente, empleado tradicionalmente en la perfumería masculina, se alía a otro acorde característico de esta categoría: El Vetiver. Este ingrediente sublima en el acto y redondea la fragancia para modernizarla y reinventar los orientales florales.

¿Y su presentación? El tacón de Good Girl Eau de Parfum Suprême se viste de un degradado que vira del negro al glitter con un tacón dorado para evocar los valores de Carolina Herrera. El frasco es misterioso, seductor, travieso y juguetón con un estilo que insufla glamour y seguridad. Además, el glitter, como las personalidades únicas y cambiantes, se compone de piezas cuyo reflejo varía dependiendo de la luz. Toda una alegoría al poder de seducción y la naturaleza camaleónica. Los tonos metalizados, sofisticados y sibaritas, son también un clásico de la casa, así como el dorado, divertido y fabuloso.

Ya en Guatemala

La icónica fragancia ya está disponible en todas las Perfumerías Fetiche del país y por medio del sitio web www.soyfetiche.com. Para más información también puedes consultar sus redes sociales.

