¿Cómo disfrutar de un Halloween seguro en casa?

Se espera que los nuevos picos de casos de Covid-19, así como las medidas de cuarentena implementadas en varios países, disminuyan la participación de la gente en las celebraciones de Halloween. Según la encuesta anual de la Federación Nacional de Minoristas y Prosper Insights & Analytics, solo el 58 por ciento de los adultos de EE. UU. planea celebrar el 31 de octubre de este año. Esta cifra es 10 puntos porcentuales menor que el 68% del año pasado, ya que los consumidores son comprensiblemente cautelosos con los eventos tradicionales ante la pandemia.

“La expectativa para Halloween es un nivel inferior al del año pasado en aproximadamente un 10%. Sin embargo, esto no incluiría los parques de diversiones y las atracciones de Halloween que no forman parte de las ventas al por menor. Estas atracciones de Halloween que no son de venta al por menor se reducirán significativamente este año debido a la pandemia”, explicó a Publinews Internacional Tom Arnold, profesor de finanzas en la Robins School of Business y experto en Halloween y venta minorista.

A pesar de la menor participación, los expertos creen que muchas personas seguirán realizando actividades que se consideran seguras.

Arnold añadió: “Creo que el Halloween en el que participan los niños se celebrará con algún tipo de ‘dulce o truco’ que no implique ir de casa en casa. Esto podría hacerse virtual o potencialmente dentro de pequeños grupos cerrados que actualmente interactúan entre sí regularmente”.

Ya sea en casa o virtual, los especialistas dicen que es importante, especialmente para los niños, seguir las tradiciones de las fiestas, ya que pueden ayudar a mantener la moral en tiempos difíciles.

“Aunque Halloween puede parecer un poco diferente este año, mantener algunas de nuestras tradiciones festivas puede ayudar a mantener la moral de los niños y las familias durante un tiempo difícil”, concluyó Rain Henderson, profesora adjunta de políticas y gestión de la salud en la Escuela de Graduados en Servicio Público Robert F. Wagner de la Universidad de Nueva York.

Análisis Lisa Morton, experta en Halloween

¿Por qué es importante celebrar Halloween?

Halloween siempre ha sido una forma juguetona de enfrentar nuestros miedos, lo que seguramente lo hace especialmente importante en 2020.

¿Cómo hacer que la celebración sea segura y divertida durante una emergencia sanitaria mundial?

Incluso en la cuarentena es posible realizar actividades divertidas y seguras, como decorar tu casa y tu jardín, crear un disfraz (¡compártelo con tus amigos en línea!), y/o repartir caramelos a una distancia segura para hacer trucos o golosinas.

¿Cómo piensas celebrar la Noche de brujas de este año?

Me encantan las exhibiciones de jardín, que pueden definirse fácilmente como arte popular genuino. Así es como lo celebro este año, y aunque nadie más vea mi jardín en persona, ya me lo estoy pasando muy bien fotografiándolo y compartiéndolo en línea.

6 ideas para celebrar Halloween