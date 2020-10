FOTOS. Yanet García comparte antes y después de su retaguardia

Yanet García dejó con la boca abierta a sus seguidores de Instagram al compartir un par de antiguas fotografías donde se hace evidente el cambio físico que ha tenido a través de los años.

La presentadora de televisión escribió un mensaje de motivación para sus followers.

En reiteradas ocasiones les ha enviado mensajes de aliento y superación para llegar a sus objetivos en materia de acondicionamiento físico y estilo de vida fitness.

“Los resultados de la disciplina NO se pueden comprar. NO TE RINDAS! SI YO PUEDO, TÚ TAMBIÉN PUEDES! CONFÍA EN EL PROCESO Y LOS RESULTADOS LLEGARÁN. Las personas que piensan que no son capaces de hacer algo, no lo harán nunca, aunque tengan las aptitudes. Fit plan”, escribió.