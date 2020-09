¡Revelan el precio de la PlayStation 5 y su fecha de lanzamiento!

Ya es oficial. Sony reveló este miércoles el precio oficial que tendrá la nueva PlayStation 5 (PS5), así como su fecha de lanzamiento, para enhorabuena de todos los seguidores de la marca y amantes de los videojuegos.

Se trata de un anuncio muy esperado por toda la comunidad, pues por fin se confirma que la consola estará disponible en el mercado a partir de finales de este año.

En su evento de hoy, Sony anunció que la PS5 tradicional tendrá un costo de 499.99 euros, mientras que la versión sin lector de discos será 100 euros más barata, quedando en 399.99.

La fecha de lanzamiento, por otro lado, queda fijada para el 12 de noviembre para Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Para el resto del mundo, estará disponible una semana después, el 19 de noviembre.

Especificaciones

En cuanto a especificaciones técnicas, el portal Xataka apunta que la PlayStation 5 promete alcanzar una resolución de hasta 8K gracias a una GPU de 10.28 teraflops con una arquitectura AMD RDNA 2 personalizada y 16 GB GDDR6.

Sin embargo, su principal atractivo es el disco duro SSD de 825 GB, cuyas tasas de transferencia son de 5.5 GBps (datos en bruto) y entre 8 y 9 GBps (datos comprimidos). Con ese SSD, asegura ser capaz de cargar 2 GB en 0.27 segundos, es decir, reducir al mínimo los tiempos de carga al mínimo.

Full PS5 release details, including the PlayStation Plus Collection and much more: https://t.co/dMivI3T53x pic.twitter.com/7PaAjjUYvh — PlayStation (@PlayStation) September 16, 2020

¿Qué más nos trae PlayStation?

Durante el evento, PlayStation también aprovechó para hacer algunos anuncios más, también muy llamativos, entre ellos, la confirmación de una nueva entrega de la saga de “Final Fantasy”.

“Final Fantasy XVI” llegó con un tráiler cargado de acción y aventura, que emocionó a los fanáticos de la franquicia. Se anunció, además, que este será exclusivo para PS5.

Otros anuncios interesantes fueron los de “Spider-Man: Miles Morales”, que será una expansión del juego de “Spider-Man” que salió para PS4; “Howarts Legacy”, nuevo juego de la saga de “Harry Potter”; “Devil May Cry 5”, juego que será relanzado en las consolas de nueva generación; más novedades de “Call of Duty: Black Ops Cold War” y “Resident Evil: Village”, así como “Deathloop”, una de las grandes promesas de PlayStation para su flamante consola.

Por último, también se mostró un pequeño adelanto de la que será la nueva entrega de “God of War”, la cual llevará como subtítulo “Ragnarok”, y se estrenará en 2021.