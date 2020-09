Realizarán primer congreso de avances en Ciencia de Datos e Investigación de Operaciones

Del 22 al 24 de septiembre se llevará a cabo el primer congreso virtual “Advances in Data Science and Operations Research”, organizado por Universidad Galileo en colaboración con el Institute for Operations Research and Management Science (INFORMS) de Estados Unidos. Este es el primer evento para Latinoamérica que reunirá a expertos en ciencia y análisis de datos, así como investigación de operaciones.

“Esta es la primera vez que INFORMS realiza un congreso de este tipo en colaboración con una universidad en toda Latinoamérica para hablar de ciencia de datos e investigación de operaciones. Buscamos que las personas que están interesadas o involucradas en estos temas puedan participar y así fortalecernos como una comunidad científica en la región”, explicó Jorge Samayoa, director del Instituto de Investigación de Operaciones (IIO) de Universidad Galileo.

Más detalles del congreso

Durante tres días los participantes realizarán diferentes actividades y sesiones técnicas, además de presenciar de manera virtual las conferencias de expositores de talla internacional con alta experiencia en los temas y las metodologías más utilizadas.

Actualmente ya se han registrado para asistir más de 400 personas. Además de Guatemala, también han manifestado su interés participantes de otros países como México, Colombia, España, Venezuela, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Brasil, entre otros.

“Logramos conseguir a conferencistas internacionales de primer nivel, excelentes y reconocidos profesionales de las mejores universidades del mundo para hablar de temas que están cobrando mayor relevancia a nivel mundial. Es un congreso de primer mundo y a nivel latinoamericano no habíamos tenido un evento tan especializado ni tan grande”, comentó Samayoa.

Entre los conferencistas se encuentran: Laura Albert, Ph.D., Boris Hanin, Ph.D., Federico Torres-Carballo, Ph.D., Adolfo R. Escobedo, Ph.D., Saravanan Venkatachalam, Ph.D. y Eduardo Pérez, Ph.D.

Para registrarte debes ingresar al sitio web informs.galileo.edu y completar un formulario con tus datos. En esta plataforma también podrás conocer más a detalle a los conferencistas y la agenda del congreso. Tanto INFORMS como Computer Society, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) de Estados Unidos y el Instituto Investigación de Operaciones de Universidad Galileo estarán auspiciando becas para los interesados en asistir al evento virtual. Las categorías de las becas tienen un valor de Q450 para público general y Q150 para estudiantes.

“Guatemala tiene un gran potencial de mentes brillantes, pero aún no estamos en el mapa por ser un país que genere investigaciones o proyectos de análisis de datos. No es por falta de capacidad y la demanda es cada vez más grande. Este congreso abrirá las puertas para quienes desean empezar a adentrarse en estos temas y también para las personas con más conocimientos. Todos van a aprender algo nuevo y tendrán la oportunidad de conectarse con otros, será un espacio de colaboración a nivel latinoamericano”, agregó Samayoa.